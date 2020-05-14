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«Плюс 4 кг»: Наташа Королева потолстела на карантине 

Артём Кульша и ещё 10 1 час назад
«Плюс 4 кг»: Королева потолстела на карантине
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, подпортил фигуру певице Наташе Королевой. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Вчера она опубликовала свою фотографию в синих джинсах и красной облегающей кофте. В подписи к снимку она сообщила, что макияж ей сделал визажист Вадим Андреев, а само фото — его директор Вадим Демьяненко.
«Эх, талия в корсете! Карантин фигуру подпортил, блин, плюс четыре килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?» — добавила она, сопроводив текст хештегами #зож и #жру.
Комментаторы ответили на ее вопрос признанием, что тоже набрали вес за время режима самоизоляции, а также выражением уверенности, что красоту четырьмя килограммами не испортишь, а 46-летняя Королева и ее ровесницы не в том возрасте, чтобы сохнуть, а в том, чтобы цвести.
«Наташенька, ты клевая во все времена… Я вот наблюдаю, как за кумиром, с детства и не помню тебя в плохой форме… Всегда на высоте, достойная! Молодец! И четыре килограмма не 40… Забей», — написала одна из пользовательниц социальной сети.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Вадим Андреев , Наташа Королева
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