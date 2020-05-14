«Плюс 4 кг»: Королева потолстела на карантине

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, подпортил фигуру певице Наташе Королевой . Об этом она сама сообщила в своем инстаграме

Вчера она опубликовала свою фотографию в синих джинсах и красной облегающей кофте. В подписи к снимку она сообщила, что макияж ей сделал визажист Вадим Андреев , а само фото — его директор Вадим Демьяненко.

«Эх, талия в корсете! Карантин фигуру подпортил, блин, плюс четыре килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?» — добавила она, сопроводив текст хештегами #зож и #жру.

Комментаторы ответили на ее вопрос признанием, что тоже набрали вес за время режима самоизоляции, а также выражением уверенности, что красоту четырьмя килограммами не испортишь, а 46-летняя Королева и ее ровесницы не в том возрасте, чтобы сохнуть, а в том, чтобы цвести.