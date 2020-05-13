Роман с Заворотнюк изменил Жигунова 

Роман с актрисой Анастасией Заворотнюк изменил актера Сергея Жигунова. Об этом его друг художник Сергей Заграевский заявил «Собеседнику».
Роман между Жигуновым и Заворотнюк, как сообщал «Рамблер», возник на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Оба тогда состояли в браке. Оба развелись, когда об их отношениях стало известно. Артисты встречались в течение нескольких лет, а потом расстались.
По словам Заграевского, есть два Жигунова — тот, каким он был до встречи с Заворотнюк, и тот, каким стал после. До нее он был удивительно компанейским человеком, после — напрягся.
Художник рассказал, что Жигунов чувствовал изначально, что его роман с коллегой развивается как-то не так. При этом Заграевский назвал роман с Заворотнюк счастливейшим периодом в жизни друга. Заворотнюк он назвал очень добрым и жизнерадостным человеком.
В марте средства массовой информации сообщили, что Жигунов, женатый на актрисе Вере Новиковой, завел роман с журналисткой Викторией Ворожбит. Он познакомился с ней в 2018 году на Сахалине, когда готовил фестиваль «Утро Родины».