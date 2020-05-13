Сябитову возмутила пенсия Гузеевой 

Ведущая программы «Давай поженимся!» Розя Сябитова получает пенсию в размере 14 тысяч. Об этом она рассказала «Комсомольской правде»

«Когда я начала собирать документы для получения пенсии, переживала, что не сохранились данные о зарплате в «лихие 90-е». Боялась, что этот период «вылетит». А не оказалось нужных документов за другие 10 лет», — поделилась телесваха.

По ее словам, ей предложили поискать данные в архиве, но когда она поинтересовалась, насколько вырастет пенсия, если данные найдутся, оказалось, что всего на 100 рублей.

«И я не стала тратить время. Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем мне хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик», — добавила Сябитова.

При этом пенсия ее соведущей по «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой больше на 30 тысяч рублей. Соответствующую надбавку она получает за звание заслуженной артистки России.