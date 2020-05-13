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Сябитову возмутила пенсия Гузеевой 

Вероника Полынина 27 минут назад
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «Давай поженимся!» Розя Сябитова получает пенсию в размере 14 тысяч. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».
«Когда я начала собирать документы для получения пенсии, переживала, что не сохранились данные о зарплате в «лихие 90-е». Боялась, что этот период «вылетит». А не оказалось нужных документов за другие 10 лет», — поделилась телесваха.
По ее словам, ей предложили поискать данные в архиве, но когда она поинтересовалась, насколько вырастет пенсия, если данные найдутся, оказалось, что всего на 100 рублей.
«И я не стала тратить время. Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем мне хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик», — добавила Сябитова.
При этом пенсия ее соведущей по «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой больше на 30 тысяч рублей. Соответствующую надбавку она получает за звание заслуженной артистки России.
Как сообщал «Рамблер», ранее третья соведущая программы Василиса Володина решила временно отказаться от съемок из-за коронавируса. Астролог сообщила продюсерам, что решила полностью самоизолироваться дома вместе с близкими.
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Шоу-бизнес , Василиса Володина , Лариса Гузеева , Комсомольская правда
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