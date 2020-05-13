Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной

По словам 62-летнего певца Александра Маршала, у него сложились прекрасные отношения с родителями его молодой возлюбленной Карины Нугаевой. Об этом он заявил в интервью «Экспресс газете»

Музыкант подчеркнул, что очень рад тому, что уже три года живет вместе «с очаровательной Кариной Нугаевой», которая на 36 лет моложе его.

«Разница в возрасте большая, а что делать, раз так случилось? (…) У меня отличные отношения с ее родителями, моими ровесниками. Мы сразу, как познакомились, не чувствовали барьера, больше благодаря им», — отметил он.

По мнению Маршала, случайностей в жизни нет, и раз они с Кариной встретились и сейчас вместе, «значит, это свыше предопределено».

«Мне почти 63 и все для жизни имею: любимую женщину, взрослых детей, друзей, карьеру, поклонников», — заявил он.