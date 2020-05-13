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Маршал рассказал об отношениях с родителями возлюбленной 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Фото: РИА Новости
По словам 62-летнего певца Александра Маршала, у него сложились прекрасные отношения с родителями его молодой возлюбленной Карины Нугаевой. Об этом он заявил в интервью «Экспресс газете».
Музыкант подчеркнул, что очень рад тому, что уже три года живет вместе «с очаровательной Кариной Нугаевой», которая на 36 лет моложе его.
«Разница в возрасте большая, а что делать, раз так случилось? (…) У меня отличные отношения с ее родителями, моими ровесниками. Мы сразу, как познакомились, не чувствовали барьера, больше благодаря им», — отметил он.
По мнению Маршала, случайностей в жизни нет, и раз они с Кариной встретились и сейчас вместе, «значит, это свыше предопределено».
«Мне почти 63 и все для жизни имею: любимую женщину, взрослых детей, друзей, карьеру, поклонников», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее юморист Евгений Петросян развелся с супругой Еленой Степаненко. И, по данным СМИ, женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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