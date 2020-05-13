Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кудрявцева назвала причину иска против «больного» Разина 

News.ru 2 часа назад
Кудрявцева объяснила иск против «больного» Разина
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева решила дать отпор продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину, который постоянно обвиняет телеведущую в том, что она плохая мать.
Мне надоела эта клевета. Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету — в суд! Всему есть предел, — заявила светская львица.
Кудрявцева подала исковое заявление «о защите чести, достоинства и деловой репутации» в суд. Заседание назначено на 28 мая. Журналистка хочет получить 2,5 миллиона рублей за то, что Разин распространял о ней порочащую информацию, пишет KP.RU.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
News.ru: последние новости
За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка Башаров впервые поднял руку на жену, когда та была беременна Башаров впервые поднял руку на жену, когда та была беременна Фотограф опубликовал снимок голой Собчак Фотограф опубликовал снимок голой Собчак
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение