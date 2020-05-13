Кудрявцева объяснила иск против «больного» Разина

Мне надоела эта клевета. Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету — в суд! Всему есть предел, — заявила светская львица.

Кудрявцева подала исковое заявление «о защите чести, достоинства и деловой репутации» в суд. Заседание назначено на 28 мая. Журналистка хочет получить 2,5 миллиона рублей за то, что Разин распространял о ней порочащую информацию, пишет KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.