Джиган: «У меня сорвало кукушку!» 

Рэперу Джигану сделали 90 капельниц в клинике для зависимых от запрещенных веществ. Об этом, как сообщает «СтарХит» , он заявил сам.

В середине апреля «СтарХит» сообщил, что Джиган устроил бурный загул и был помещен в один из реабилитационных центров в Москве. Вчера рэпер это подтвердил.

«У меня на самом деле сорвало кукушку!» — заявил он.

По словам Джигана, некоторое время назад он начал курить кальян и марихуану, а позже в Майами ему стали что-то подсыпать. Недавно музыкант прошел курс лечения в клинике для зависимых от запрещенных веществ. В течение трех недель там ему сделали 90 капельниц.

Джиган заявил, что его спасла жена и посоветовал всем «не попадать в такие трипы». В настоящее время, по словам рэпера, у него все хорошо и шикарное настроение, он не курит даже сигареты, а также пересмотрел отношение к людям.