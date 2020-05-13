Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джиган: «У меня сорвало кукушку!» 

Артём Кульша 24 минуты назад
Джиган: «У меня сорвало кукушку!»
Фото: Instagram
Рэперу Джигану сделали 90 капельниц в клинике для зависимых от запрещенных веществ. Об этом, как сообщает «СтарХит», он заявил сам.
В середине апреля «СтарХит» сообщил, что Джиган устроил бурный загул и был помещен в один из реабилитационных центров в Москве. Вчера рэпер это подтвердил.
«У меня на самом деле сорвало кукушку!» — заявил он.
По словам Джигана, некоторое время назад он начал курить кальян и марихуану, а позже в Майами ему стали что-то подсыпать. Недавно музыкант прошел курс лечения в клинике для зависимых от запрещенных веществ. В течение трех недель там ему сделали 90 капельниц.
Джиган заявил, что его спасла жена и посоветовал всем «не попадать в такие трипы». В настоящее время, по словам рэпера, у него все хорошо и шикарное настроение, он не курит даже сигареты, а также пересмотрел отношение к людям.
В марте, как сообщал «Рамблер», жена Джигана Оксана Самойлова объявила о намерении развестись с ним. Позавчера издание Woman.ru сообщило, что они могли помириться, так как публикуют в своих инстаграмах фотографии и видеозаписи из одной и той же постели.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Woman.ru , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В Турции ответили на демарш Украины
В Турции ответили на демарш Украины
Песков рассказал о кровожадности коронавируса
Песков рассказал о кровожадности коронавируса
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение