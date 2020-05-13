Джиган: «У меня сорвало кукушку!» 

Рэперу Джигану сделали 90 капельниц в клинике для зависимых от запрещенных веществ. Об этом, как сообщает «СтарХит», он заявил сам.
В середине апреля «СтарХит» сообщил, что Джиган устроил бурный загул и был помещен в один из реабилитационных центров в Москве. Вчера рэпер это подтвердил.
«У меня на самом деле сорвало кукушку!» — заявил он.
По словам Джигана, некоторое время назад он начал курить кальян и марихуану, а позже в Майами ему стали что-то подсыпать. Недавно музыкант прошел курс лечения в клинике для зависимых от запрещенных веществ. В течение трех недель там ему сделали 90 капельниц.
Джиган заявил, что его спасла жена и посоветовал всем «не попадать в такие трипы». В настоящее время, по словам рэпера, у него все хорошо и шикарное настроение, он не курит даже сигареты, а также пересмотрел отношение к людям.
В марте, как сообщал «Рамблер», жена Джигана Оксана Самойлова объявила о намерении развестись с ним. Позавчера издание Woman.ru сообщило, что они могли помириться, так как публикуют в своих инстаграмах фотографии и видеозаписи из одной и той же постели.