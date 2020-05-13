«Бил и насиловал»: Супермодель Онопка сделала признание 

Супермодель Снежана Онопка рассказала, что муж регулярно ее избивал и изнасиловал «будучи в неадекватном состоянии». Такое признание она сделала изданию «СтарХит»

По ее словам, год назад ее муж, бизнесмен Николай Щур, вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество, и «у него началась полнейшая деградация».

«До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья. Сейчас Коля делает все, чтобы отобрать у меня имущество: недвижимость, машины — проводит незаконные сделки без моего на то разрешения», — рассказала Онопка.

Супермодель заявила, что избиению также подверглась ее мама, а попытки сбежать от мужа заканчивались тем, что ее ловила охрана и приводила назад.

«Я понимала, что если рожу от него, то будет смерть. Ни разу не обращалась в полицию… Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать», — призналась она.

«Рамблер» писал, что ранее певица Тося Чайкина шокировала поклонников, рассказав в Instagram, что ее систематически избивал любимый человек.