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Регина Тодоренко впервые рассказала о травле в соцсетях 

News.ru 13 минут назад
Тодоренко впервые рассказала о травле в соцсетях
Фото: Instagram
Телеведущая Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей в центр «Насилию.нет». Она собрала эти средства благодаря фильму о домашнем насилии, который вышел на её YouTube-канале.
Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.
Осуждением делу не поможешь. Я думала, что, говоря «почему ты это терпишь, сколько можно, сделай что-то», я кому-то помогу. Но нет, оказалось, нет. Я могу помочь своими действиями. Например, фильмом и теми дальнейшими шагами, которые я намерена предпринять, — заявила артистка.
По её словам, ей самой пришлось обратиться к психологам из-за волны хейта. При этом многие её подруги признались, что тоже были жертвами домашнего насилия, но у них не хватало смелости рассказать об этом. Сейчас же они решили вместе бороться с этой проблемой, сообщает Meduza.
Как писал NEWS.ru, редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Регина Тодоренко
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