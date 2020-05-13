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За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка 

News.ru и ещё 1 1 час назад
За Надеждой Бабкиной ухаживает юная сиделка
Фото: ngbabkina/instagram.com
Народная артистка Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, даже после выписки нуждается в помощи.
Певица сейчас живёт вместе с молодой девушкой Аллой. Сиделка во всём помогает звезде. Она начала работать у Бабкиной, когда та попала в больницу.
Ещё несколько дней с ней дома пробудет та же медсестра, которая ухаживала в палате. Ей ещё предстоит длинный курс физиотерапии, — рассказал концертный директор Сергей Горох.
По словам представителя певицы, Бабкиной тяжело без родных и внимания своих поклонников. Но она готова бороться дальше. Сейчас её настроение потихоньку улучшается, пишет KP.RU.
Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Комсомольская правда
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