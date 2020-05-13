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Эмин Агаларов развелся со второй женой после двух лет брака и рождения дочери 

WMJ.ru и ещё 2 34 минуты назад
Эмин Агаларов объявил о разводе
Фото: РИА Новости
Об этом он сообщил в соцсетях.
40-летний Эмин Агаларов объявил о разводе с 33-летней женой Аленой Гавриловой.
"Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", — написал Эмин (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, что Эмин Агаларов и Алена Гаврилова поженились в июле 2018 года. Торжество прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate. На свадьбу супруги позвали только родственников и самых близких друзей Григория Лепса, Валерия Меладзе, Александра Серова, Зару, Тимати и других артистов. Ведущим церемонии стал Андрей Малахов, он и произнес заветные «Объявляем вас мужем и женой». Спустя пару месяцев после свадьбы стало известно, что Алена беременна.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Александр Серов , Тимати , Валерий Меладзе , Эмин Агаларов , Андрей Малахов , WMJ.RU
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