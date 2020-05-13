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Емельяненко и Джигурда уладили конфликт 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Емельяненко и Джигурда уладили конфликт
Фото: РИА Новости
Борец лично позвонил шоумену и объяснил, что не допускал ругательств в его адрес.
Ранее российский актёр Никита Джигурда бросил вызов отечественному бойцу ММА Александру Емельяненко, который раскритиковал его. Это произошло после того, как шоумен выразил намерение состязаться на ринге с журналистом Владимиром Соловьёвым.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Никита Джигурда рассказал, что в понедельник Емельяненко позвонил ему лично и разъяснил ситуацию. Борец не делал оскорбительных заявлений по поводу артиста.
«В газетах появился комментарий Александра Емельяненко, что он прокомментировал ситуацию моего вызова Соловьёву. И я, будучи народным артистом Чеченской республики и заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, защищая честь, предложил Александру или извиниться, или выйти со мной на ринг боксёрский, понимая, что закончится это нокаутом с его стороны. Радостное событие, позавчера позвонил мне Александр и объяснил ситуацию. Мне прислали видео, где он вообще не упоминает меня. Он говорит о Соловьёве и о каком-то шоумене. Мне очень радостно и знаково, что Александр позвонил и объяснил ситуацию. Он настоящий мужчина, настоящий боец. Я рад, что он не произносил тех слов в мой адрес, которые журналисты распространили».
1 мая Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьёва. Музыкант раскритиковал телеведущего за клевету в свой адрес.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Емельяненко , Никита Джигурда , Владимир Соловьев , Радиостанция "Говорит Москва"
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