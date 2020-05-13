Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Самбурскую подали в суд и потребовали 1,5 миллиона рублей 

Lenta.ru и ещё 17 39 минут назад
От Самбурской потребовали 1,5 миллиона через суд
Фото: @samburskaya
К актрисе и телеведущей Анастасии Самбурской подали иск о нарушении авторских прав на песню. Как сообщает Telegram-канал Mash, с нее и продюсера Виктора Дробыша потребовали 1,5 миллиона рублей.
В суд обратилась поэтесса Анастасия Рыбачук. В обращении она требует выплатить один миллион рублей за использование ее произведения, а также 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 165 тысяч — за судебные расходы.
Рыбачук считает, что Самбурская незаконно присвоила ее стихотворение «Мечта», превратив его в песню «Старая». В произведении рассказывается о женщине, которая мечтает состариться и не быть, как «тощие курицы», думающие о «сиськах, чтоб мальчикам нравиться».
В пресс-службе Таганского районного суда рассказали «Комсомольской правде», что заседание по делу Самбурской запланировано на 16 июня. В документах ведущая указана под своей настоящей фамилией — Терехова.
Ранее Самбурская заявила, что «бабы известных мужиков» сходят с ума, публично «закапывают» бывших возлюбленных и не думают о будущем своих детей. Так она прокомментировала публикации актрисы Агаты Муцениеце о бытовом насилии со стороны своего мужа, актера Павла Прилучного.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно ЕГЭ в России перенесли ЕГЭ в России перенесли
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Самбурская , Агата Муцениеце , Виктор Дробыш , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Рада Украины приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому
Найдены «супер-люди» с иммунитетом к коронавирусу
Найдены «супер-люди» с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео
00:15
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео
Армия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение