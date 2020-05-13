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По данным канала, Рыбачук утверждает, что песня Самбурской «Старая», за запись которой отвечал продюсерский центр Дробыша, — «это ее творение».

Поэтесса подала в суд иск о нарушении авторских прав и требование взыскать с виновников 1,5 млн рублей, утверждает Mash.