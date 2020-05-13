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Дробыша и Самбурскую обвинили в краже 

Алиса Селезнёва и ещё 17 21 минуту назад
Поэтесса Анастасия Рыбачук заявила, что продюсер Виктор Дробыш и певица Настасья Самбурская нарушили ее авторские права, украв стихотворение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Рыбачук утверждает, что песня Самбурской «Старая», за запись которой отвечал продюсерский центр Дробыша, — «это ее творение».
Поэтесса подала в суд иск о нарушении авторских прав и требование взыскать с виновников 1,5 млн рублей, утверждает Mash.
Как писал «Рамблер», ранее певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину, потребовав прекратить нарушать ее авторские права на аранжировку песни «Кукушка» Виктора Цоя.
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Кормухина , Виктор Цой , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская , Полина Гагарина
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