Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спасибо за детей и заботу о нас»: Лепс трогательно поздравил жену с днем рождения 

Teleprogramma.pro и ещё 2 31 минуту назад
Лепс трогательно поздравил жену с днем рождения
Фото: РИА Новости
Певец Григорий Лепс в Instagram тепло и нежно поздравил свою супругу Анну Шаплыкову с днем рождения. Жене музыканта 13 мая исполнилось 48 лет. Как отметил популярный исполнитель, он желает супруге быть веселой и умной. Также он верит, что каждая мечта девушки обязательно исполнится. Сам он пообещал сделать все от него возможное в этом направлении.
«Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!»
Григорий Лепс Отметим, что супруга подарила Григорию Лепсу трех детей. От нее у него дочери Ева и Николь, а также сын Иван, которому совсем недавно исполнилось десять лет.
Анна Шаплыкова — вторая жена композитора и музыканта. Ранее он состоял в браке с певицей Светланой Дубинской. С ней он познакомился в музыкальном училище в Сочи. Светлана училась на вокальном отделении, а Лепс играл в те годы на ударных инструментах. От этих отношений в 1984 году родилась его старшая дочь Инга.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мне нравятся умные женщины»: Маршал счастлив с избранницей, которая моложе его на 36 лет «Мне нравятся умные женщины»: Маршал счастлив с избранницей, которая моложе его на 36 лет «Хотела, чтобы победила дружба»: Климова рассказала о драке Гелы Месхи и Игоря Петренко «Хотела, чтобы победила дружба»: Климова рассказала о драке Гелы Месхи и Игоря Петренко «Очень ценю внимание!»: Волочкова похвасталась новым головным убором «Очень ценю внимание!»: Волочкова похвасталась новым головным убором
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Григорий Лепс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение