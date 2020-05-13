Лепс трогательно поздравил жену с днем рождения

Певец Григорий Лепс в Instagram тепло и нежно поздравил свою супругу Анну Шаплыкову с днем рождения. Жене музыканта 13 мая исполнилось 48 лет. Как отметил популярный исполнитель, он желает супруге быть веселой и умной. Также он верит, что каждая мечта девушки обязательно исполнится. Сам он пообещал сделать все от него возможное в этом направлении.

«Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!» View this post on Instagram A post shared by Григорий Лепс (@gvleps) on May 13, 2020 at 12:52am PDT

Григорий Лепс Отметим, что супруга подарила Григорию Лепсу трех детей. От нее у него дочери Ева и Николь, а также сын Иван, которому совсем недавно исполнилось десять лет.

Анна Шаплыкова — вторая жена композитора и музыканта. Ранее он состоял в браке с певицей Светланой Дубинской. С ней он познакомился в музыкальном училище в Сочи. Светлана училась на вокальном отделении, а Лепс играл в те годы на ударных инструментах. От этих отношений в 1984 году родилась его старшая дочь Инга.