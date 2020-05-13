Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певцов поблагодарил пожелавших ему смерти хейтеров 

Газета.Ru 1 час назад
Певцов поблагодарил хейтеров за пожелания смерти
Фото: РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов поблагодарил хейтеров за критику фильма "На Париж!", обрушившуюся на него после обзора на картину, сделанного блогером BadComedian.
Певцову пожелали «мучений в аду»
Он обратился к тем, кто "облил грязью" его имя и профессию. "Всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с "посмертной памятью"), мучений в аду и проч., говорю спасибо", — написал он в Instagram, добавив, что ему не стыдно за участие в съемках. "И если вы ждали обычную героическо-патриотическую "стрелялку" с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша", — подчеркнул он.
По сюжету фильма режиссера Сергея Саркисова "На Париж!" (2019), прошедшие войну танкисты решили отметить победу в Париже.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Газета.Ru: последние новости
Татьяна Буланова отменила концерт из-за ухудшения самочувствия Татьяна Буланова отменила концерт из-за ухудшения самочувствия Певцов поблагодарил пожелавших ему смерти хейтеров Певцов поблагодарил пожелавших ему смерти хейтеров Михаил Ефремов признался, что стал меньше пить на самоизоляции Михаил Ефремов признался, что стал меньше пить на самоизоляции
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Сергей Саркисов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Дочь Пескова сделала заявление
Дочь Пескова сделала заявление
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Кадырова заблокировали в Instagram
Кадырова заблокировали в Instagram
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение