Певцов поблагодарил хейтеров за пожелания смерти

Он обратился к тем, кто "облил грязью" его имя и профессию. "Всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с "посмертной памятью"), мучений в аду и проч., говорю спасибо", — написал он в Instagram, добавив, что ему не стыдно за участие в съемках. "И если вы ждали обычную героическо-патриотическую "стрелялку" с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша", — подчеркнул он.