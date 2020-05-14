Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В размере пенсий Гузеевой и Сябитовой заметили существенную разницу 

Lenta.ru и ещё 2 48 минут назад
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Фото: телепередача «Давай поженимся»
Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева получает существенно большую пенсию, чем ее коллега по передаче, сваха Роза Сябитова. Как сообщает «Комсомольская правда», такая разница связана со званием артистки.
По словам Сябитовой, размер ее выплат составляет чуть больше 14 тысяч рублей, несмотря на большой стаж. Сваха переживала, что не сможет подтвердить данные о зарплате в «лихие 90-е», так как они не сохранились, но в итоге заметили, что у нее «не оказалось нужных документов за другие 10 лет».
«Мне предложили поискать архивы, я если ставлю какую-то задачу, то ее выполняю», — добавила ведущая.
Однако узнав, что если найдет и принесет все документы, то получит надбавку в 100 рублей, телесваха решила не тратить время.
При этом Гузеева получает более высокую пенсию, так как ей платят надбавку за звание заслуженной артистки. Третий год столичные пенсионеры со званиями народных и заслуженных артистов получают ежемесячно плюс 30 тысяч рублей к пенсии. По словам Сябитовой, дети знают, что она трудоголик и ее выслуга более 30 лет. «Буду работать пока не выживу из ума», — заключила она.
В феврале Сябитова, комментируя свою пенсию, сообщила, что никогда не рассчитывала на пособие от государства. Она добавила, что пенсии «всегда были маленькие» и о ней стоит задуматься в момент получения первой зарплаты.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 мая В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Множество катаклизмов: Неутешительный прогноз для РФ
Множество катаклизмов: Неутешительный прогноз для РФ
Доктор Мясников пожаловался на дебилов
Доктор Мясников пожаловался на дебилов
«Нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться»
«Нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться»
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Видео
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение