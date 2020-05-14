Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой

По данным издания, Сябитова ежемесячно получает немногим больше 14 тысяч рублей. Сравнительно низкая выплата связана с тем, что ведущая не предоставила Пенсионному фонду информацию о зарплате, которую получала, по ее словам, в «лихие 90-е». Из ее трудового стажа также исчезли данные за другие 10 лет. Поначалу Сябитова планировала отыскать архивы, но когда узнала, что в этом случае прибавка к пенсии составит всего 100 рублей, от затеи отказалась.

Гузеевой каждый месяц платят на 30 тысяч рублей больше, уверяет автор статьи. Ровно столько составляет надбавка от правительства Москвы для Заслуженных артистов России, коей является телеведущая. При этом сама Гузеева не раз отмечала, что не собирается жить на одну пенсию, поскольку является трудоголиком. Актриса заявляла, что будет работать, пока не выживет из ума.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты рассказали о дорогостоящей покупке телеведущей Ларисы Гузеевой, которая приобрела новую квартиру на Садовнической набережной. По оценкам риелторов, апартаменты площадью около 177 квадратных метрах обошлись артистке в сумму от 70 до 90 миллионов рублей.