Крид шокировал поклонниц «женским» маникюром

25-летний Егор Крид шокировал своих поклонниц ярким маникюром. Ни для кого не секрет, что молодой исполнитель и начинающий актер следит за всеми молодежными трендами: так, юноша долгое время носил грилзы — специальную вставную челюсть, инкрустированную дорогими камнями. Очередные же изменения в имидже певца стали для многих шоком.

Так, на личной странице в Instagram Крид похвастался накрашенными ногтями. Каждый из пальцев был украшен индивидуальным образом: на безымянном пальце правой руки, например, красовались обнаженные женские формы, указательный ознаменовывал рисунок огня, а на безымянном пальце левой руки образовалось минималистичное сердечко.

Многим увиденное пришлось не по душе. Девушки, воспринимающие Егора как мужественного романтика, раскритиковали стремление привлечь к себе внимание подобным образом.