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«Мы потеряли Егора»: Крид шокировал поклонниц «женским» маникюром 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
Крид шокировал поклонниц «женским» маникюром
Фото: Инстаграм
25-летний Егор Крид шокировал своих поклонниц ярким маникюром. Ни для кого не секрет, что молодой исполнитель и начинающий актер следит за всеми молодежными трендами: так, юноша долгое время носил грилзы — специальную вставную челюсть, инкрустированную дорогими камнями. Очередные же изменения в имидже певца стали для многих шоком.
Так, на личной странице в Instagram Крид похвастался накрашенными ногтями. Каждый из пальцев был украшен индивидуальным образом: на безымянном пальце правой руки, например, красовались обнаженные женские формы, указательный ознаменовывал рисунок огня, а на безымянном пальце левой руки образовалось минималистичное сердечко.
Многим увиденное пришлось не по душе. Девушки, воспринимающие Егора как мужественного романтика, раскритиковали стремление привлечь к себе внимание подобным образом.
«Мы потеряли Егора», «Крид, Боже, что это?», «Срочно чан со святой водой для этого месье», «Почему у него маникюр круче, чем у меня?», «А мастера подскажешь?», «Ты сдурел ногти красить?», — написали они ему.
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Шоу-бизнес , Крид
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