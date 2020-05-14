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Сюткин рассказал о заработке на онлайн-корпоративах 

Russianshowbiz.info и ещё 9 3 часа назад
Сюткин рассказал о заработке на онлайн-корпоративах
Фото: РИА Новости
Певец Валерий Сюткин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что начал проводить корпоративы онлайн.
Артист заявил, что во время режима самоизоляции доходы всех звезд резко упали из-за того, что отменили все концерты, ток-шоу и корпоративы. Многие его коллеги перешли в онлайн и стали исполнять хиты для поклонников в Сети. Валерий же первым из артистов рассказал, что пошел дальше, — решился на онлайн-корпоратив.
Ему предложили поздравить именинника по видеосвязи и спеть ему без микрофона, просто с гитарой. Звонок получился душевным, по мнению певца. Он спел, после они немного пообщались, каждый что-то ел у себя дома. Все было почти как на настоящем застолье.
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Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Московский комсомолец
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