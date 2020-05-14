Сюткин рассказал о заработке на онлайн-корпоративах 

Певец Валерий Сюткин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», что начал проводить корпоративы онлайн.

Артист заявил, что во время режима самоизоляции доходы всех звезд резко упали из-за того, что отменили все концерты, ток-шоу и корпоративы. Многие его коллеги перешли в онлайн и стали исполнять хиты для поклонников в Сети. Валерий же первым из артистов рассказал, что пошел дальше, — решился на онлайн-корпоратив.

Ему предложили поздравить именинника по видеосвязи и спеть ему без микрофона, просто с гитарой. Звонок получился душевным, по мнению певца. Он спел, после они немного пообщались, каждый что-то ел у себя дома. Все было почти как на настоящем застолье.