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Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Ивлеева пожаловалась на несправедливость
Фото: Instagram
Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.
По ее словам, до режима самоизоляции ей и многим другим хотелось посидеть дома или вырваться за город, чтобы неспешно провести время с родными, выпить бокальчик вина, сделать барбекю. Однако теперь она сидит и думает, когда же можно будет снова "крутиться как белка в колесе".
"Те, кто крутятся так и во время карантина, вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы наверно как раз обратного хотите: отдыха и мощнейшего расслабона. Ну что за несправедливость", — заключила Ивлеева.
Ранее блогер назвала положительные стороны от нахождения в изоляции.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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