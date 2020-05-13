Маршал рассказал о молодой избраннице

Певец Александр Маршал рассказал о своей возлюбленной. Последние три года он живет гражданским браком с Кариной Нугаевой. Она трудится выпускающим редактором на радио «Шансон». Известно, что девушка из состоятельной семьи. При этом Карина на 36 лет моложе Александра Маршала

Как отметил исполнитель, разница в годах с избранницей действительно большая. При этом он верит, что Карине удалось преодолеть, как он выразился, барьер возраста. Певец искренне счастлив, что такое юное создание нашло что-то в нем. Отметим, что сейчас Маршалу 62 года.

«Случайностей в жизни нет. Раз мы встретились и сейчас вместе, значит, это свыше предопределено. Мне нравятся умные женщины, а точнее, не дуры».

Александр Маршал также заметил, что у него сложились прекрасные отношения с родителями девушки. Они, кстати, ровесники музыканта. По его словам, никакого барьера в общении между ними никогда не было, сообщает портал eg.ru.