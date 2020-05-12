Принц Гарри затосковал в Голливуде по дому 

Британский принц Гарри заскучал после переезда в США . Бывший член монаршей семьи «чувствует себя не на своем месте» и хочет вернуться домой, сообщает «Утро.ru».

Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи переехал из Великобритании в Лос-Анджелес в прошлом месяце, после того как официально оставил королевскую семью. Сейчас он изо всех сил пытается устроить свою жизнь в Голливуде, но ему приходится тяжело, пишут британские СМИ.

Гарри скучает по жизни в Великобритании и жаловался друзьям, что до сих пор не может поверить в то, что то, что с ним произошло в последнее время, правда, сообщили в окружении Букингемского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские ранее отказались от королевских привилегий и ушли из семьи.