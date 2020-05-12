Анфиса Чехова назвала ношение масок бестолковым 

заявила «Телепрограмме». Ношение защитных масок в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — это бестолковая история. Об этом телеведущая Анфиса Чехова

Она рассказала, что старается соблюдать социальную дистанцию во время поездок на работу, и носила медицинскую маску в начале пандемии, но позже перестала, потому что поняла, что это бестолковая история.

На вопрос о том, какие послабления во время режима самоизоляции прощает себе, Чехова ответила, что иногда возит своего семилетнего сына к его отцу и бабушке, а также собирается с друзьями, чтобы сыграть в настольные игры.

«Самоизоляция показала, что купить можно только продукты, самое важное не продается. Ценны семья, любовь, человеческие отношения. Люди совсем не понимают друг друга, нет никакой душевности. Теперь есть надежда, что люди научатся друг друга слышать», — ответила она на вопрос о том, смогла ли что-то переосмыслить во время самоизоляции.

Также Чехова похвалила волонтеров, которые доставляют нуждающимся, например, ее деду и многодетной подруге, все необходимое.