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Климова рассказала правду об отсидевшем 13 лет отце 

Павел Тиунов 1 час назад
Климова рассказала правду об отсидевшем 13 лет отце
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Климова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своем отце, который 13 лет провел в тюрьме за непреднамеренное убийство. Артистка заявила, что родитель «переломал» её в переходный возраст, но закалил при этом характер.
По словам Климовой, был осужден почти разу после ее рождения. Мать будущей артистки говорила дочери, что папа в командировке. При этом родители, уверяет актриса, связь не теряли: например, отец регулярно получал поделки своих дочерей. Позже Климова узнала, что родитель угодил за решетку из-за массовой драки в ресторане.
«Кто-то из противников умер. Отец все взял на себя», — отметила она.
Дочь познакомилась с отцом, когда ей было уже 13 лет. Он звал ее «королевой подъезда». Мужчина, по словам артистки, сильно повлиял на ее характер. В том числе решительными поступками. Например, однажды он разорвал подаренную дочери кожаную куртку за незначительную провинность.
«Я была убита горем и хотела покончить с собой», — заявила Климова.
Отношения с родителем, которые артистка назвала «войной», значительно улучшились, когда она поступила в театральный институт. Климова уверяет, что именно отец сделал из нее человека.
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Шоу-бизнес , Екатерина Климова
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