Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаляпин изменял Цымбалюк-Романовской с Копенкиной 

News.ru 1 час назад
Шаляпин изменял Цымбалюк-Романовской с Копенкиной
Фото: globallookpress.com
Российский певец Прохор Шаляпин обманывает своих поклонниц. На самом деле он до сих пор встречается с 64-летней Ларисой Копенкиной. Такое заявление сделала бывшая девушка звезды Татьяна Гудзева.
Он не расходился с Копенкиной, до сих пор с ней в отношениях. Я предоставила видео, которое мне прислал ее сын Юрий. Он так же, как и я недолюбливает Прохора. Хочет, чтобы мать перестала с ним общаться. Хочу открыть всем глаза на то, что Прохор — альфонс, — заявила девушка в эфире программы «На самом деле».
По её словам, музыкант, находясь в отношениях с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, всё равно встречался с Копенкиной. Она считает, что бизнесвумен ищет своему любовнику женщин, которые отписывают исполнителю своё имущество.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова перестала скрывать возлюбленную своего сына. Ей оказалась 40-летняя женщина.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
News.ru: последние новости
Стоянов рассказал о своей большой пенсии Стоянов рассказал о своей большой пенсии Фотограф опубликовал снимок голой Собчак Фотограф опубликовал снимок голой Собчак «Ни капли украинской крови»: Куриленко из-за травли рассказала о тесте ДНК «Ни капли украинской крови»: Куриленко из-за травли рассказала о тесте ДНК
Шоу-бизнес , Лариса Копенкина , Прохор Шаляпин , Елена Колесникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навка рассказала о состоянии Пескова
Навка рассказала о состоянии Пескова
Адвокату историка Соколова пригрозили расправой
Адвокату историка Соколова пригрозили расправой
Сотрудники Twitter останутся на удаленке навсегда
Сотрудники Twitter останутся на удаленке навсегда
Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых
Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых
Названо условие для поездок россиян за границу
Названо условие для поездок россиян за границу
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение