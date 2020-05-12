Шаляпин изменял Цымбалюк-Романовской с Копенкиной 

Российский певец Прохор Шаляпин обманывает своих поклонниц. На самом деле он до сих пор встречается с 64-летней Ларисой Копенкиной . Такое заявление сделала бывшая девушка звезды Татьяна Гудзева.

Он не расходился с Копенкиной, до сих пор с ней в отношениях. Я предоставила видео, которое мне прислал ее сын Юрий. Он так же, как и я недолюбливает Прохора. Хочет, чтобы мать перестала с ним общаться. Хочу открыть всем глаза на то, что Прохор — альфонс, — заявила девушка в эфире программы «На самом деле».

По её словам, музыкант, находясь в отношениях с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, всё равно встречался с Копенкиной. Она считает, что бизнесвумен ищет своему любовнику женщин, которые отписывают исполнителю своё имущество.