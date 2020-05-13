Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву 

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Пелагея на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись, на которой её дочь Таисия восхищённо слушает композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы . Сама дива посмотрела эту запись и до слёз умилилась реакцией ребёнка.

На кадрах видно, как Таисия сидит перед экраном, раскрыв рот, и слушает пение Герзмавы. Ребёнок внимательно вслушивается в вокал оперной дивы и приговаривает: «Какая песня! Какая песня!».

Гирзмава не смогла остаться равнодушной и оставила под видеозаписью комментарий.

Моя же ты вкусная девочка родимая! Солнышко моё! Я ей буду отдельно петь песни разные! Тетя Хибла её обожает! — написала оперная дива на странице Пелагеи в Instagram.