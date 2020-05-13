Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву 

News.ru и ещё 3 58 минут назад
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Фото: globallookpress.com
Пелагея на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись, на которой её дочь Таисия восхищённо слушает композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы. Сама дива посмотрела эту запись и до слёз умилилась реакцией ребёнка.
На кадрах видно, как Таисия сидит перед экраном, раскрыв рот, и слушает пение Герзмавы. Ребёнок внимательно вслушивается в вокал оперной дивы и приговаривает: «Какая песня! Какая песня!».
Гирзмава не смогла остаться равнодушной и оставила под видеозаписью комментарий.
Моя же ты вкусная девочка родимая! Солнышко моё! Я ей буду отдельно петь песни разные! Тетя Хибла её обожает! — написала оперная дива на странице Пелагеи в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, певица Пелагея не считает, что ей «прилетел бумеранг» в отношениях с хоккеистом Иваном Телегиным. В Сети, как только супруг исполнительницы завёл любовницу, артистке припомнили историю знакомства со спортсменом.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
News.ru: последние новости
Буланова сообщила об ухудшении самочувствия после выписки Буланова сообщила об ухудшении самочувствия после выписки Фотограф опубликовал снимок голой Собчак Фотограф опубликовал снимок голой Собчак Любовь Успенская смотрит «ДОМ-2», чтобы понимать молодёжь Любовь Успенская смотрит «ДОМ-2», чтобы понимать молодёжь
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Хибла Герзмава , Иван Телегин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климова рассказала правду об отсидевшем 13 лет отце
Климова рассказала правду об отсидевшем 13 лет отце
Аномальные изменения нашли у пациентов с COVID-19
Аномальные изменения нашли у пациентов с COVID-19
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение