«И какая по счету у тебя любовь?»: Фанаты осудили Седокову 

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Певица Анна Седокова призналась в любви к баскетболисту Янису Тимме , выступающему за «Химки». На странице артистки в Instagram появилась трогательная публикация.

Пост был опубликован 12 мая. На фотографии запечатлены целующиеся на фоне заката Седокова и Тимма.

«Love you. To the moon and back («Люблю тебя. До луны и обратно» — пер.)», — написала певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В комментариях к посту появился ответ от спортсмена, который заявил, что любит Седокову. Пользователи разошлись в оценках союза артистки и баскетболиста.

«На чужом несчастье, счастье не построить…» — отметила пользовательница под ником pavlinapalchikova, которая напомнила, что Тимма ушел к Седоковой, оставив жену с годовалым ребенком.

«И какая по счету это любовь до Луны и обратно?» — поинтересовалась aina4739, намекнув на количество мужчин певицы в прошлом.

«Такие хорошие счастья вам и любви», — разрядила обстановку lena_yur_20.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Седокова шокировала фанатов «пошлым» фото в Instagram в сопровождении Яниса Тиммы. На снимке артистка и спортсмен изображены в ванной в одном нижнем белье. Пользователи соцсети посчитали фотографию чересчур откровенной и вульгарной.