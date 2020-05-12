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Тодоренко сделала крупнейшее пожертвование для пострадавших от домашнего насилия 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Тодоренко отдала 2 млн пострадавшим от домашнего насилия
Фото: страница «Насилию.нет» в Facebook
Телеведущая Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей центру помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет» после скандала, связанного с ее высказываниями о том, что женщины могут провоцировать мужчин бить их. Как уточняется на странице организации в Facebook, пожертвование стало крупнейшим за все время существования центра.
«Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России — только вместе мы сможем помочь всем тем, кто в этом нуждается», — говорится в публикации.
В центре подчеркнули, что за свои слова Тодоренко извинилась и что «каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить».
В начале мая Тодоренко также выпустила фильм «А что я сделала, чтобы помочь?», в котором рассказала о проблеме домашнего насилия, в том числе привела мнения экспертов и психологов, работающих по теме конфликтов внутри семей.
Фильм был снят после того, как пользователи сети затравили ведущую за ее высказывание в интервью Peopletalk на YouTube. Тогда она посчитала, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.
Позднее Тодоренко принесла извинения за свои слова, однако критика не остановилась. Журнал Glamour вскоре лишил ее звания «Женщина года». Кроме того, компании начали разрывать с ведущей рекламные контракты.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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