Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певцову пожелали «мучений в аду» 

Вероника Полынина и ещё 5 9 минут назад
Певцову пожелали «мучений в аду»
Фото: РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов заявил, что ему пожелали смерти и «мучений в аду» после роли в фильме «На Париж».
Певцов написал в Instagram, что ему не стыдно за этот фильм и он не признает критики «какого-то блогера», послужившей причиной травли в соцсетях.
Ранее популярный видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) раскритиковал картину «На Париж» в рецензии на Youtube. Блогер посчитал фильм оскорблением памяти о Великой отечественной войне и назвал картину бездарной.
Дмитрий Певцов поблагодарил всех, кто «облил его грязью» и «пожелал ему различные виды смерти». Он также отметил, что картина снята по реальным событиям, и она — о любви.
«Мне НЕ СТЫДНО за участие в этом фильме. И для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими, сообщаю: фильм «На Париж» о том, ЧТО произошло, когда наступила долгожданная ПОБЕДА, когда стало ясно, что — ВСЁ, КОНЕЦ, ПОБЕДИЛИ! И… живы», — написал Певцов.
Как писал «Рамблер», в декабре прошлого года Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера «врагом народа» за высказывание в поддержку абортов и посоветовал ему уехать из России.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Комментарии 21
Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Певцов , Евгений Баженов , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер сделал прогноз об изменениях в мире после пандемии
Познер сделал прогноз об изменениях в мире после пандемии
Украинские полицейские затребовали список евреев
Украинские полицейские затребовали список евреев
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
01:04
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука и техника
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
01:25
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение