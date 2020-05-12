Певцову пожелали «мучений в аду» 

Актер Дмитрий Певцов заявил, что ему пожелали смерти и «мучений в аду» после роли в фильме «На Париж».

Певцов написал в Instagram , что ему не стыдно за этот фильм и он не признает критики «какого-то блогера», послужившей причиной травли в соцсетях.

Ранее популярный видеоблогер BadComedian ( Евгений Баженов ) раскритиковал картину «На Париж» в рецензии на Youtube . Блогер посчитал фильм оскорблением памяти о Великой отечественной войне и назвал картину бездарной.

Дмитрий Певцов поблагодарил всех, кто «облил его грязью» и «пожелал ему различные виды смерти». Он также отметил, что картина снята по реальным событиям, и она — о любви.

«Мне НЕ СТЫДНО за участие в этом фильме. И для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими, сообщаю: фильм «На Париж» о том, ЧТО произошло, когда наступила долгожданная ПОБЕДА, когда стало ясно, что — ВСЁ, КОНЕЦ, ПОБЕДИЛИ! И… живы», — написал Певцов.