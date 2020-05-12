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Гузеева ответила, как относится к Харламову после его шуток о ней 

РИАМО 1 час назад
Гузеева раскрыла свое отношение к Харламову
Фото: РИА Новости
Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся» Лариса Гузеева ответила комику Гарику Харламову после того, как тот сделал десятки юмористических видео с ее участием, сообщает Федеральное агентство новостей.
Под одним из постов в профиле Гузеевой в Instagram у нее спросили про отношение к резиденту Comedy Club.
«У нас обоих лишний вес», — прокомментировала Гузеева.
При этом сам комик оценил ответ своей коллеги и даже разместил скрин этой беседы в своем профиле в Instagram. «Браво, Лариса!» — написал шоумен.
Подписчики Харламова также по достоинству оценили ироничный ответ Гузеевой.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Лариса Гузеева , РИА ФАН
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