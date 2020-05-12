Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бедность — это так стыдно»: Елка сделала признание 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
«Бедность — это так стыдно»: Елка сделала признание
Фото: пресс-служба певицы Елки
Певица Ёлка, выросшая в семье, в прошлом испытывавшей серьезные материальные трудности, в интервью YouTube-каналу «вМесте» заявила, что быть бедным стыдно. По словам артистки, не имея достаточного количества денег, в детстве она росла «уязвимой и подозрительной».
Ёлка, настоящее имя которой Елизавета Иванцив, родилась 37 лет назад в Ужгороде на Украине. Сама певица подчеркивает, что появилась на свет в «очень бедной семье». До определенных пор материальные трудности родителей ее не волновали, поэтому она называет свое детство «самым счастливым временем в жизни». Впоследствии будущая артистка устроилась на работу в местную аптеку, где убирала помещения и клеила ценники на товары. Тогда, по ее словам, к ней пришло осознание своей бедности.
«Бедность — это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все», — отметила Ёлка.
Иванцив занималась вокалом в качестве хобби. В 2003 году ее пригласили в Москву для записи сингла «Город обмана», на который впоследствии был снят клип. Как отмечает сама звезда, после этого домой она уже больше не вернулась. При этом артистка подчеркивает, что стать успешной ей помогла любовь семьи.
«Папа всегда был для меня очень важным человеком, недостижимой глыбой. Мама всегда на моей стороне. Рвала за меня глотку всем, говорила, что я уникальна, боролась», — отметила певица.
Ёлка добавила, что переживать трудности ей удается нелегко, однако с неурядицами она научилась справляться при помощи позитивного отношения к жизни.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Комментарии
Шоу-бизнес , Елка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Назван самый мощный в мире смартфон
Назван самый мощный в мире смартфон
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Шаляпин изменял Цымбалюк-Романовской с Копенкиной
Шаляпин изменял Цымбалюк-Романовской с Копенкиной
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение