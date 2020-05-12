Певица Ёлка , выросшая в семье, в прошлом испытывавшей серьезные материальные трудности, в интервью YouTube-каналу «вМесте» заявила, что быть бедным стыдно. По словам артистки, не имея достаточного количества денег, в детстве она росла «уязвимой и подозрительной».

Ёлка, настоящее имя которой Елизавета Иванцив, родилась 37 лет назад в Ужгороде на Украине. Сама певица подчеркивает, что появилась на свет в «очень бедной семье». До определенных пор материальные трудности родителей ее не волновали, поэтому она называет свое детство «самым счастливым временем в жизни». Впоследствии будущая артистка устроилась на работу в местную аптеку, где убирала помещения и клеила ценники на товары. Тогда, по ее словам, к ней пришло осознание своей бедности.

«Бедность — это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все», — отметила Ёлка.

Иванцив занималась вокалом в качестве хобби. В 2003 году ее пригласили в Москву для записи сингла «Город обмана», на который впоследствии был снят клип. Как отмечает сама звезда, после этого домой она уже больше не вернулась. При этом артистка подчеркивает, что стать успешной ей помогла любовь семьи.

«Папа всегда был для меня очень важным человеком, недостижимой глыбой. Мама всегда на моей стороне. Рвала за меня глотку всем, говорила, что я уникальна, боролась», — отметила певица.

Ёлка добавила, что переживать трудности ей удается нелегко, однако с неурядицами она научилась справляться при помощи позитивного отношения к жизни.