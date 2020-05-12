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Принц Гарри почувствовал себя ненужным и захотел домой 

Lenta.ru 2 часа назад
Принц Гарри захотел домой
Фото: Reuters
Принц Гарри заскучал по Великобритании и захотел домой, так как почувствовал себя ненужным на новом месте. Об этом сообщает издание Daily Star.
35-летний принц Гарри и его 38-летняя супруга Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи переехали в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в конце марта, до этого они жили в Канаде. По данным издания, герцог Сассексий тяжело перенес переезд. Его подруга, Джейн Гудолл, рассказала журналистам, что он «считает новую жизнь немного сложной».
В четверг, 7 мая, по данным источников издания, принц Гарри якобы жаловался друзьям, что скучает по армейским временам и чувствует, что «вся его жизнь перевернулась с ног на голову». Он добавил, что не может осознать все изменения, произошедшие с момента отказа от королевских привилегий.
Ричард Фицвильямс, много лет обозревающий жизнь членов королевской семьи, заявил изданию, что принц Гарри может чувствовать себя на новом месте бесполезным.
«Гарри, несомненно, счастлив быть с Меган и Арчи, но если все последние сообщения — это правда, то какая-то часть его рвется домой», — отметил журналист.
Фицвильямс подчеркнул, что герцогу Сассекскому нечем заняться, так как из-за пандемии коронавируса его личный проект — спортивные соревнования для ветеранов Invictus — был отменен, а запуск совместного с женой благотворительного фонда отложен.
«Он любит заниматься чем-то полезным и отдается этому целиком. А в Голливуде сейчас у него нет возможности делать что-то, что могло бы помочь людям, особенно, простым людям», — объяснил обозреватель.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми.
После этого,10 января, Маркл улетела в Канаду. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах. Он навещал семью в Канаде, а затем возвращался в Великобританию для подготовки переезда и участия в различных королевских мероприятиях.
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Комментарии
Шоу-бизнес , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Джейн Гудолл , Канада , Лос-Анджелес , Великобритания
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