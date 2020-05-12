Джиган и Самойлова спят в одной постели 

Джиган и Самойлова, как сообщал «Рамблер», поженились в 2012 году. В 2011-м у них родилась дочь Ариела, в 2014-м — дочь Лея, в 2017-м — дочь Майя, в феврале 2020-го — сын Давид. В марте 2020-го Самойлова объявила о намерении развестись с Джиганом.

В настоящее время супруги не могут оформить развод из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и продолжают жить вместе в загородном доме, потому что у них нет другой недвижимости.

Тем временем пользователи инстаграма сочли, что они помирились, обратив внимание на то, что Джиган и Самойлова публикуют фотографии и видеозаписи из одной и той же постели.

«Совпадение? Не думаем», — сообщает Woman.ru.

В середине апреля средства массовой информации сообщили, что Джиган был помещен в один из реабилитационных центров в Москве после бурного загула. Рэперу было позволено покидать пределы учреждения исключительно в сопровождении персонала, а пользоваться мессенджерами лишь раз в день.