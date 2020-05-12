Джиган и Самойлова проводят время в одной кровати

Оксана Самойлова еще в конце апреля подала на развод со своим мужем Джиганом. Напомним, что после возвращения в Россию Джиган провел три недели на лечении в частной клинике и сейчас вновь живет с семьей. Многие поклонники считают, что супруги еще могут помириться и вновь быть вместе.

К слову, Джиган старается всеми силами завоевать прощение супруги. Оксана же просто позволяет Джигану общаться с детьми и жить вместе с ними.

Тем временем внимательные поклонники заметили, что Джиган и Оксана снимают видео в одном и том же интерьере, а именно в спальне. Если нахождение супругов в одной комнате еще можно было объяснить тем, что они вместе проводят время с детьми, то вряд ли Оксана, которая серьезно настроена на развод, стала бы спать с рэпером в одной кровати. Пользователи уверены, что супруги уже помирились, но пока что не хотят это афишировать.

К тому же, минувшие выходные Оксана и Джиган вместе провели время с детьми на даче у родителей Самойловой.