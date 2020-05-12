Собчак оправдалась за вечеринку в карантин

Вчера Собчак опубликовала фотографию, на которой сидит рядом с очистителем воздуха. В подписи к снимку она обвинила россиян в том, что им не писан закон.

«Сказано: сидите дома! Нет же… все гуляют», — посетовала она.

Журналистка предложила тем, кто хочет подышать воздухом, план идеальной «прогулки» во время режима самоизоляции — надеть лучшую одежду, сделать укладку и яркий макияж и уютно усесться максимально близко к очистителю воздуха.

По ее словам, в ходе такой «прогулки» возникает ощущение присутствия на берегу озера Байкал. Кроме того, Собчак назвала очиститель воздуха отличным вариантом подарка родителям.

Тем временем пользователи инстаграма обратили внимание журналистки на лицемерность ее обвинений в адрес россиян — сама она, как сообщал «Рамблер», некоторое время назад собрала дома гостей.