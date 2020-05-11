Влад Соколовский заразился коронавирусом

Соколовский также поделился подробностями симптоматики и течения заболевания. Все началось с отхаркивающего кашля и температуры, которая держалась три дня и доходила до 39 градусов.

Заподозрив неладное, певец решил сдать анализ, через несколько дней пришел первичный положительный результат. На тот момент температуры уже не было, но зато появился новый неожиданный симптом — проблемы с кишечником.

Сейчас певец чувствует себя нормально, поэтому решил не ложиться в больницу, а остаться дома на самоизоляции. Единственное, что его смущает, — возможная пневмония.

«Единственное непонятка для меня — это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать, есть она у меня или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями… Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить», — поделился Влад своими мыслями с подписчиками.

Закончил певец тем, что посоветовал своим читателям максимально внимательно относиться к режиму самоизоляции.