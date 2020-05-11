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Влад Соколовский заявил, что болен коронавирусом 

Экспресс газета и ещё 5 1 час назад
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Фото: Instagram
Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский обратился к своим подписчикам, объяснив, почему пропал из в «Инстаграма». Оказывается, певец болен коронавирусом.
Соколовский также поделился подробностями симптоматики и течения заболевания. Все началось с отхаркивающего кашля и температуры, которая держалась три дня и доходила до 39 градусов.
Заподозрив неладное, певец решил сдать анализ, через несколько дней пришел первичный положительный результат. На тот момент температуры уже не было, но зато появился новый неожиданный симптом — проблемы с кишечником.
Сейчас певец чувствует себя нормально, поэтому решил не ложиться в больницу, а остаться дома на самоизоляции. Единственное, что его смущает, — возможная пневмония.
«Единственное непонятка для меня — это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать, есть она у меня или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями… Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить», — поделился Влад своими мыслями с подписчиками.
Закончил певец тем, что посоветовал своим читателям максимально внимательно относиться к режиму самоизоляции.
«Друзья, на моем опыте можете быть уверены, что коронавирус — не миф. Проблема действительно существует и надо отнестись максимально внимательно к ее решению, а лучше предотвращению! Самоизоляция — это важно».
Влад Соколовский — не единственный из знаменитостей, заболевших коронавирусом. На днях о том, что больна коронавирусом, сообщила актриса Мария Ивакова. В марте и апреле вирусом переболели Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Ольга Куриленко, Борис Корчевников и другие звезды.
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Комментарии 10
Шоу-бизнес , Мария Ивакова , Борис Корчевников , Надежда Бабкина , Стас Михайлов , Лев Лещенко , Ольга Куриленко , Влад Соколовский , Рита Дакота
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