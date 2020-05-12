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«Хочу понять молодежь»: Успенская объяснила любовь к «Дому-2» 

Алиса Селезнёва и ещё 7 1 час назад
«Хочу понять молодежь»: Успенская объяснила любовь к «Дому-2»
Фото: РИА Новости
По словам певицы Любови Успенской, она смотрит телестройку «Дом-2», чтобы «понять современную молодежь». Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
«Так уж сложилось, просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает. Сейчас настало совсем другое время. Мне интересно смотреть эту программу, чтобы понять современную молодежь. Ребята строят отношения по своим правилам и понятиям. В мое время, конечно, было все иначе», — пояснила она.
По мнению Успенской, сейчас «воюют за мужчин женщины».
«Мне не очень это нравится, но все равно, я хотела бы это понять, понять это поколение. Все-таки, как ни крути, я родила дочь и мне хочется осознавать, как же она будет строить свою личную жизнь в современных реалиях», — заявила артистка.
Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что после тяжелой аварии, в которую попала ее дочь, «душевное состояние той пошатнулось». Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ
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