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Лолита разрешала бывшему мужу вести переписки с другими 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Лолита разрешала бывшему мужу вести переписки с другими
Фото: РИА Новости
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов мог переписываться с кем угодно во время брака с ней. Об этом, как сообщает «СтарХит», он заявил сам.
56-летняя Милявская и 45-летний тренер по сквошу и фитнесу Иванов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2011 году. Летом 2019-го певица объявила о намерении развестись. В конце апреля 2020-го развод был оформлен официально.
В ходе бракоразводного процесса и после него неоднократно появлялись слухи о том, что Иванов изменял Милявской. Не раз средства массовой информации публиковали якобы его переписки с другими женщинами.
«Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно», — заявил Иванов на днях.
При этом он заверил, что не изменял певице, в том числе с бизнесвумен Ольгой Кулиевой, с которой познакомился, будучи мужем Милявской. После расставания с женой Иванов сблизился с Кулиевой и сейчас живет с ней. Он отказался говорить о других подробностях своих новых отношений, сославшись на свою непубличность.
В середине апреля Милявская призналась, что развод с Ивановым был для нее болезненным, но она уже оправилась и вступила в новые отношения.
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Шоу-бизнес , Другое , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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