Лолита разрешала бывшему мужу вести переписки с другими 

56-летняя Милявская и 45-летний тренер по сквошу и фитнесу Иванов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2011 году. Летом 2019-го певица объявила о намерении развестись. В конце апреля 2020-го развод был оформлен официально.

В ходе бракоразводного процесса и после него неоднократно появлялись слухи о том, что Иванов изменял Милявской. Не раз средства массовой информации публиковали якобы его переписки с другими женщинами.

«Во время брака с Лолитой я мог переписываться с кем угодно», — заявил Иванов на днях.

При этом он заверил, что не изменял певице, в том числе с бизнесвумен Ольгой Кулиевой, с которой познакомился, будучи мужем Милявской. После расставания с женой Иванов сблизился с Кулиевой и сейчас живет с ней. Он отказался говорить о других подробностях своих новых отношений, сославшись на свою непубличность.

В середине апреля Милявская призналась, что развод с Ивановым был для нее болезненным, но она уже оправилась и вступила в новые отношения.