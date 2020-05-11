«Во время брака я мог переписываться с кем угодно»

Экс-муж Лолиты Дмитрий Иванов признался, что после развода с популярной певицей сразу же съехался со своей любовницей.

При этом он подчеркнул, что не изменял своей бывшей жене.

Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно, — рассказал Иванов в эфире программы «Пусть говорят».

По его словам, он познакомился с бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Они долгое время просто общались. Сблизились они только после бракоразводного процесса.

Ранее Лолита призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.