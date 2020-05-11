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Бывший муж Лолиты: «Во время брака я мог переписываться с кем угодно» 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
«Во время брака я мог переписываться с кем угодно»
Фото: РИА Новости
Экс-муж Лолиты Дмитрий Иванов признался, что после развода с популярной певицей сразу же съехался со своей любовницей.
При этом он подчеркнул, что не изменял своей бывшей жене.
Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно, — рассказал Иванов в эфире программы «Пусть говорят».
По его словам, он познакомился с бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Они долгое время просто общались. Сблизились они только после бракоразводного процесса.
Ранее Лолита призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.
При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в исправительных учреждениях, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов , МВД
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