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Принц Гарри рассказал об изменившихся из-за коронавируса планах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Герцог Сассекский впервые обратился к поклонникам после своего переезда в Лос-Анджелес, рассказав, что из-за пандемии коронавируса не сможет прилететь в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» (Invictuss Games). Обращение было размещено в соцсети Twitter.
По словам принца Гарри, в этом году соревнования, в которых участвуют военные, получившие инвалидность, пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
«Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро», — пояснил он.
Герцог Сассекский также призвал всех военных поддерживать друг друга в это непростое время и оказывать посильную помощь нуждающимся.
Ранее, как сообщал «Рамблер», принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о решении отказаться от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу. Пара также подчеркнула, что намерена зарабатывать самостоятельно и переехала из Великобритании в США.
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Шоу-бизнес , Видео , принц Гарри , Лос-Анджелес , Нидерланды
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