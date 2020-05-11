Герцог Сассекский впервые обратился к поклонникам после своего переезда в Лос-Анджелес, рассказав, что из-за пандемии коронавируса не сможет прилететь в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» (Invictuss Games). Обращение было размещено в соцсети Twitter.
Prince Harry, a longtime supporter of @OnSideYZ (centres across the UK that provide safe/inspiring spaces for youth) recorded a message for today’s #OnSideAwards stream: «Hats off to every single one of you for surviving and also for thriving.»
Full show: https://t.co/2Uq4HVeDZP pic.twitter.com/HkeyFWg645— Omid Scobie (@scobie) May 10, 2020
По словам принца Гарри, в этом году соревнования, в которых участвуют военные, получившие инвалидность, пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
«Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро», — пояснил он.
Герцог Сассекский также призвал всех военных поддерживать друг друга в это непростое время и оказывать посильную помощь нуждающимся.
Ранее, как сообщал «Рамблер», принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о решении отказаться от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу. Пара также подчеркнула, что намерена зарабатывать самостоятельно и переехала из Великобритании в США.