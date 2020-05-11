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Герцог Сассекский впервые обратился к поклонникам после своего переезда в Лос-Анджелес , рассказав, что из-за пандемии коронавируса не сможет прилететь в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» (Invictuss Games). Обращение было размещено в соцсети Twitter.

Prince Harry, a longtime supporter of @OnSideYZ (centres across the UK that provide safe/inspiring spaces for youth) recorded a message for today’s #OnSideAwards stream: «Hats off to every single one of you for surviving and also for thriving.»



Full show: https://t.co/2Uq4HVeDZP pic.twitter.com/HkeyFWg645— Omid Scobie (@scobie) May 10, 2020

По словам принца Гарри, в этом году соревнования, в которых участвуют военные, получившие инвалидность, пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

«Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро», — пояснил он.

Герцог Сассекский также призвал всех военных поддерживать друг друга в это непростое время и оказывать посильную помощь нуждающимся.