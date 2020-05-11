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«Красивые и добрые глаза»: Ани Лорак показала маму 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Красивые и добрые глаза»: Лорак показала маму
Фото: @anilorak
Певица Ани Лорак разместила в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
«Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой — это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители! С Днём Матери!» — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).
На фото, размещенном певицей, она стоит рядом со своей матерью. Поклонники выразили свое восхищение снимком.
«Какая красивая фотография! Какая прекрасная мама! Здоровья ей крепкого! И вас с праздником, Каролина. Всего вам самого-самого светлого!» — написала anilorak_news_fan. «У вас такие красивые и добрые глаза. Долгих лет жизни вашей маме и здоровья», -пожелала sweetneestlle.
«Рамблер» писал, что ранее Ани Лорак развелась с отцом своей дочери, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
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