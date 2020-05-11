Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера» 

Итальянский миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом. Об это 52-летний бизнесмен, прославившийся своими зажигательными танцами, объявил публично.

На своей странице в Instagram Джанлука Вакки, поздравляя подписчиков с днем матери, рассказал о том, что он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут пополнения. Привыкший проводить время на яхте и вечеринках состоятельный блогер заявил, что всегда мечтал о такой матери для своего ребенка, как его 27-летнняя избранница. Совместное видео с признанием миллионера о том, что он ждет первенца, выложила в Сеть и сама Шэрон.