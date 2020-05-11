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Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера» 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Итальянский миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом. Об это 52-летний бизнесмен, прославившийся своими зажигательными танцами, объявил публично.
На своей странице в Instagram Джанлука Вакки, поздравляя подписчиков с днем матери, рассказал о том, что он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут пополнения. Привыкший проводить время на яхте и вечеринках состоятельный блогер заявил, что всегда мечтал о такой матери для своего ребенка, как его 27-летнняя избранница. Совместное видео с признанием миллионера о том, что он ждет первенца, выложила в Сеть и сама Шэрон.
Шоу-бизнес , Видео , В мире , Общество , Джанлука Вакки
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