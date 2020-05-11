Стоянов похвастался солидной пенсией

При этом Юрий Стоянов усиленно работает на самоизоляции. Как он сказал, для артиста праздник быть всегда востребованным.

Отметим, что полтора месяца назад Юрий Стоянов запустил в соцсетях минисериал «Стоянов в изоляции». Он рассказывает, как проводит время на карантине вместе со своими родными людьми. Актер находится на даче вместе с женой и дочкой. Кстати, наследница Юрия Стоянова в этом году заканчивает школу. Она сейчас усиленно готовится к выпускным экзаменам. Правда, до сих пор непонятно, в каком формате школьники будут их сдавать.

Как отметил Юрий Стоянов, идея снять небольшой сериал родилась в его голове, когда он нашел на чердаке пакет с париками. Ранее он использовал их для съемок «Городка». Съемки минисериала проходят в доме, в бане и на приусадебном участке семьи Стояновых, сообщает «Комсомольская правда».