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Юрий Стоянов похвастался суммой своей солидной пенсии 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Стоянов похвастался солидной пенсией
Фото: globallookpress.com
Артист Юрий Стоянов заявил, что его пенсия сейчас составляет 60 тысяч рублей в месяц. Такую серьезную сумму он получает благодаря надбавке за звание «Народный артист». Ежемесячная компенсация для жителей столичного региона составляет 30 тысяч рублей.
При этом Юрий Стоянов усиленно работает на самоизоляции. Как он сказал, для артиста праздник быть всегда востребованным.
Отметим, что полтора месяца назад Юрий Стоянов запустил в соцсетях минисериал «Стоянов в изоляции». Он рассказывает, как проводит время на карантине вместе со своими родными людьми. Актер находится на даче вместе с женой и дочкой. Кстати, наследница Юрия Стоянова в этом году заканчивает школу. Она сейчас усиленно готовится к выпускным экзаменам. Правда, до сих пор непонятно, в каком формате школьники будут их сдавать.
Как отметил Юрий Стоянов, идея снять небольшой сериал родилась в его голове, когда он нашел на чердаке пакет с париками. Ранее он использовал их для съемок «Городка». Съемки минисериала проходят в доме, в бане и на приусадебном участке семьи Стояновых, сообщает «Комсомольская правда».
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Шоу-бизнес , Юрий Стоянов , Комсомольская правда
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