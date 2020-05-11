Стоянов похвастался солидной пенсией 

Актер Юрий Стоянов, благодаря званию Народный артист России, получает от государства пенсию в 60 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Елена Ханга заявила, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. На небольшой размер пенсии пожаловались также Роксана Бабаян и Регина Дубовицкая. При этом ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович назвал выплаты российским пенсионерам «мизерными».
Юрий Стоянов рассказал, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание Народного артиста России.
При этом, по его словам, он не прекращает работать даже во время эпидемии коронавируса и запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции».
«Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже ее», — рассказал актер.
Он также пояснил газете, что для артистов — «счастье быть востребованным в профессии».