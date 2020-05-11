Стоянов похвастался солидной пенсией 

Юрий Стоянов рассказал, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание Народного артиста России.

При этом, по его словам, он не прекращает работать даже во время эпидемии коронавируса и запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции».

«Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже ее», — рассказал актер.

Он также пояснил газете, что для артистов — «счастье быть востребованным в профессии».