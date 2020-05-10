Сафронов: о выздоровлении Трушкина говорить рано 

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У него температура свыше 39 градусов и зафиксировано снижение кислорода в крови, — сообщают

Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию.

Трушкин заболел еще 5 мая, но надеялся отлежаться дома. Но улучшения не наступало, немолодого писателя мучил кашель, началась одышка.

Сафронову еле удалось уговорить друга вызвать скорую помощь.

Приехавшие врачи настояли на госпитализации.

Позднее Анатолий позвонил Никасу и поблагодарил за то, что тот настоял на вызове докторов.

Как ранее писал «Рамблер», Анатолий Трушкин высказался о необходимости обратить внимание на культуру.