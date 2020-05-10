Сафронов: о выздоровлении Трушкина говорить рано 

Никас Сафронов рассказал, что сатирик Анатолий Трушкин серьезно болен.
У него температура свыше 39 градусов и зафиксировано снижение кислорода в крови, — сообщают
Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию.
Трушкин заболел еще 5 мая, но надеялся отлежаться дома. Но улучшения не наступало, немолодого писателя мучил кашель, началась одышка.
Сафронову еле удалось уговорить друга вызвать скорую помощь.
Приехавшие врачи настояли на госпитализации.
Позднее Анатолий позвонил Никасу и поблагодарил за то, что тот настоял на вызове докторов.
Как ранее писал «Рамблер», Анатолий Трушкин высказался о необходимости обратить внимание на культуру.
«Как гуманитарий, предположу, что нужно заниматься воспитанием и вкладывать деньги в культуру. Нравственный человек брать взятки не будет».