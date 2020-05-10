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Певица Орлова заявила, что суды с жилинспекцией завершены 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Певица Орлова заявила, что суды с жилинспекцией завершены
Фото: Instagram
Недавно в СМИ прошла информация о том, что экс-участница «Блестящих» попала под пристальное внимание жилищной инспекции из-за предполагаемой незаконной перепланировки в квартире.
Истоки этой истории довольно давние, началась она с конфликта с соседкой еще в 2014 году.
Тогда Ольга Орлова и ее теперь уже бывший, а тогда еще законный супруг Александр Карманов приобрели квартиру в центре Москвы.
Переделывая санузел, они затопили соседку, которой в итоге выплатили 250 тысяч рублей за ущерб.
Далее жилищная инспекция заинтересовалась ремонтом у Орловой и по суду получила разрешение прийти и осмотреть квартиру на предмет несанкционированных изменений.
Речь шла о том, что из-за пандемии этот осмотр отложен.
На самом же деле, по словам Орловой, ее разбирательства с жилинспекцией завершились еще в прошлом году, — рассказывает СтарХит.
Певица подавала апелляцию и вопрос был закрыт. Все закончилось штрафом в 300 рублей.
Как ранее писал «Рамблер», экс-солистка группы «Блестящие», у которой дома уже жили четыре собаки, узнала от зооволонтеров о брошенной, умиравшей Шене, которую нашли в подмосковном Щелково.
Орлова приютила собаку и взяла на себя уход за ней.
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Шоу-бизнес , Александр Карманов , Ольга Орлова , StarHit , Москва
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