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«Наконец-то без фотошопа»: фанаты обсуждают Семенович 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Наконец-то без фотошопа»: фанаты о фото Семенович
Фото: Instagram
Режим самоизоляции. Ни концертов, ни выступлений, ни публики…Звезды шоу-бизнеса, привыкшие в совсем другом ритму жизни, развлекают себя как могут.
Пышнотелая красавица Анна Семенович выложила в инстаграм две фотографии.
На одной она предстает без макияжа и в странном ракурсе, с тройным подбородком и складками на шее.
Другой снимок — хоть и в банном халате, но при косметике и украшениях. Небо и земля.
«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?» — обратилась она к подписчикам.
В ее микроблоге разгорелись нешуточные страсти.
Кто-то осуждал певицу за первую фотографию, кто-то, наоборот, хвалил за смелость.
Но большинство фолловеров принялось состязаться в остроумии.
«Наконец-то без фотошопа», «Хотелось как на 2, но будем как на 1», «Тогда ты точно мне достанешься. Хоть одна радость».
Как сообщал «Рамблер», Анна Семенович во время самоизоляции из-за коронавируса переместилась из своей шикарной квартиры на дачу.
Там артистка не теряет времени зря — она переквалифицировалась в стилиста-парикмахера.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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