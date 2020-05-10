«Наконец-то без фотошопа»: фанаты о фото Семенович

Режим самоизоляции. Ни концертов, ни выступлений, ни публики…Звезды шоу-бизнеса, привыкшие в совсем другом ритму жизни, развлекают себя как могут.

Пышнотелая красавица Анна Семенович выложила в инстаграм две фотографии.

На одной она предстает без макияжа и в странном ракурсе, с тройным подбородком и складками на шее.

Другой снимок — хоть и в банном халате, но при косметике и украшениях. Небо и земля.

«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?» — обратилась она к подписчикам.

В ее микроблоге разгорелись нешуточные страсти.

Кто-то осуждал певицу за первую фотографию, кто-то, наоборот, хвалил за смелость.

Но большинство фолловеров принялось состязаться в остроумии.

«Наконец-то без фотошопа», «Хотелось как на 2, но будем как на 1», «Тогда ты точно мне достанешься. Хоть одна радость».

Как сообщал «Рамблер», Анна Семенович во время самоизоляции из-за коронавируса переместилась из своей шикарной квартиры на дачу.