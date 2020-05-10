На певицу Ольгу Орлову подала в суд жилинспекция 

Несколько лет назад при переделке санузлов они залили соседей, те подали на новоселов в суд и в итоге Орловой пришлось уплатить пострадавшим 250 тысяч рублей за ремонт, — сообщает Телеграм-канал Mash.

А теперь за певицу взялась жилинспекция. Ее специалисты усмотрели в квартире Орловой незаконную перепланировку.

Пускать проверку к себе домой хозяйка отказывалась, но ее обязали сделать это по суду.

Правда, пока из-за карантинного режима проверка откладывается.

Как ранее писал «Рамблер», Ольга Орлова давно рассказывала своим подписчикам о том, что очень любит животных, особенно собак.

Именно поэтому в ее доме нашли приют несколько бездомных собак.