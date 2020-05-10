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На певицу Ольгу Орлову подала в суд жилинспекция 

Ирина Лебедева и ещё 1 1 час назад
На певицу Ольгу Орлову подала в суд жилинспекция
Фото: Instagram
Ольга Орлова и ее бывший супруг Александр Карманов в свое время купили квартиру в самом центре столицы — в 1-м Обыденском переулке, недалеко от храма Христа Спасителя.
Несколько лет назад при переделке санузлов они залили соседей, те подали на новоселов в суд и в итоге Орловой пришлось уплатить пострадавшим 250 тысяч рублей за ремонт, — сообщает Телеграм-канал Mash.
А теперь за певицу взялась жилинспекция. Ее специалисты усмотрели в квартире Орловой незаконную перепланировку.
Пускать проверку к себе домой хозяйка отказывалась, но ее обязали сделать это по суду.
Правда, пока из-за карантинного режима проверка откладывается.
Как ранее писал «Рамблер», Ольга Орлова давно рассказывала своим подписчикам о том, что очень любит животных, особенно собак.
Именно поэтому в ее доме нашли приют несколько бездомных собак.
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Шоу-бизнес , Другое , Иисус Христос , Александр Карманов , Ольга Орлова
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