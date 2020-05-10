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Группа Little Big, не попавшая на конкурс "Евровидение-2020" из-за пандемии коронавируса, вновь отличилась.

Ее новый клип, который был выложен в сеть только 8 мая, уже набрал более 12 миллионов просмотров и попал на 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

Также «Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран», — говорится в инстаграме группы.

Веселый сюжет — участники группы грабят казино, гипнотизируя игроков и сотрудников особым танцем, зажигательная музыка — зрители в восторге.

Комментаторы в соцсети пишут восторженные отзывы.

«Просто угар», «Ребята

Как ранее писал „Рамблер“, покоривший сердца зрителей танец Дмитрия Красилова — „Пухляша“ из рейв-группы Little big на песню "Uno" сделал танцора звездой.