Группа Little Big, не попавшая на конкурс "Евровидение-2020" из-за пандемии коронавируса, вновь отличилась.
Ее новый клип, который был выложен в сеть только 8 мая, уже набрал более 12 миллионов просмотров и попал на 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.
Также «Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран», — говорится в инстаграме группы.
Веселый сюжет — участники группы грабят казино, гипнотизируя игроков и сотрудников особым танцем, зажигательная музыка — зрители в восторге.
Комментаторы в соцсети пишут восторженные отзывы.
«Просто угар», «Ребята
Как ранее писал „Рамблер“, покоривший сердца зрителей танец Дмитрия Красилова — „Пухляша“ из рейв-группы Little big на песню "Uno" сделал танцора звездой.
Его наперебой приглашают сниматься на ТВ и участвовать в различных проектах.