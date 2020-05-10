Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.
"Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран", — говорится в Instagram группы.
Музыкальное видео на песню "Hypnodancer", в котором участники группы грабят казино благодаря "гипнотанцу", было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13 место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.
Little Big — русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.