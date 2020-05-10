Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.

"Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран", — говорится в Instagram группы. View this post on Instagram A post shared by LITTLE BIG (@littlebigband) on May 10, 2020 at 5:16am PDT

Музыкальное видео на песню "Hypnodancer", в котором участники группы грабят казино благодаря "гипнотанцу", было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13 место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.